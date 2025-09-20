Una publicación en Facebook que mostraba a un menor de siete años desnudo llevó a la Unidad de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a iniciar una indagatoria contra un hombre de 42 años.

El sujeto, de apellido Gómez, habría publicado la imagen de su hijo en la red social, lo que motivó el inicio de la investigación en 2022 para determinar si el caso estaba relacionado con pornografía infantil.

La investigación se inició gracias a información de la empresa Google, la cual detectó el almacenamiento del material en cuentas vinculadas a Gómez.

Posteriormente, los agentes de la Unidad del OIJ identificaron un usuario en Internet y redes sociales que, aparentemente, almacenaba imágenes y videos con contenido de abuso sexual infantil.

Con esta información, las autoridades realizaron un allanamiento en la comunidad de Guadalupe de Cartago, tras ubicar al sospechoso y confirmar la dirección de su residencia.

Durante el operativo, los agentes detuvieron al hombre y lo trasladaron al Ministerio Público para definir su situación judicial.

En el registro de la vivienda, los investigadores lograron decomisar evidencia

relevante para el caso, según informó el OIJ. Compartir imágenes con contenido de explotación sexual infantil constituye el delito de difusión de pornografía infantil, tipificado en la legislación costarricense.

Datos judiciales indican que entre 2019 y el primer trimestre de 2022 se recibieron 824 denuncias por este tipo de delito.

Estas conductas están sancionadas con penas de prisión que van de cuatro a nueve años, dependiendo de la acción ejecutada por la persona involucrada.