Un hombre fue trasladado en condición crítica la mañana de este martes luego de ser herido con arma blanca.

Así lo informó la Cruz Roja Costarricense, quienes destacaron que recibieron la alerta a las 6:00 a.m.

Según destacan las autoridades, el hecho se presentó en Tuetal Sur de San José, en Alajuela.

En el sitio, abordan a un hombre de aproximadamente 46 años con herida en extremidad inferior, el cual requiere ser trasladado crítico al Hospital San Rafael de Alajuela.

Para atender la escena, Cruz Roja movilizó una unidad básica y una unidad de soporte avanzado.