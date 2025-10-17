Hombre grave tras quedar atrapado entre losa de concreto

Un hombre sufrió un incidente en la zona de San Sebastián, en San José, tras quedar atrapado entre una losa de concreto en las inmediaciones de un condominio.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la alerta se recibió cerca de las 3:20 de la tarde y se atendió con cuatro vehículos de rescate; sin embargo, quienes liberaron al afectado fueron sus compañeros de trabajo.

El paciente fue trasladado en estado crítico al Hospital Calderón Guardia, en una unidad de la benemérita.

De momento se desconoce la identidad del hombre.

Noticia en desarrollo.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra