Hombre fue atacado con 20 disparos mientras estaba con dos niñas

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Un hombre de apellidos Núñez Álvarez fue condenado a 15 años de prisión por intentar acabar con la vida de otro sujeto, contra quien disparó en 20 ocasiones mientras la víctima se encontraba acompañada de familiares, entre ellos dos niñas.

La sentencia fue dictada el pasado 18 de setiembre por el Tribunal Penal de Alajuela, luego de que la Fiscalía Adjunta de esa localidad lograra demostrar la responsabilidad del imputado por el delito de tentativa de homicidio.

Los hechos se remontan al 27 de mayo de 2025, en Tacacorí de Alajuela.

De acuerdo con lo acreditado por el Ministerio Público durante el proceso, el ofendido se encontraba junto a varios miembros de su familia cuando Núñez realizó aproximadamente 20 disparos en su contra.

Producto del ataque, uno de los proyectiles alcanzó a la víctima en la espalda.

Pese a la cantidad de detonaciones, el hombre sobrevivió, por lo que el caso fue procesado como una tentativa de homicidio.

Mientras la sentencia adquiere firmeza, el Tribunal ordenó que Núñez permanezca seis meses en prisión preventiva.

La causa se tramita bajo el expediente 25-003111-0057-PE.