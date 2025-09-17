El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles sobre un homicidio que tuvo lugar la tarde del martes en el sector de Santa Cruz, Guanacaste.

Según destacan las autoridades, el hecho se habría presentado a eso de las 5:00 p.m.

En apariencia, el ahora fallecido se encontraba caminando por la vía pública.

En determinado momento, vecinos de la zona escucharon múltiples disparos, para posteriormente encontrar al hombre fallecido.

La víctima fue identificada como un hombre de apellido Mena de 30 años. Su cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

En el sitio, las autoridades recolectaron múltiples elementos balísticos, los cuales serán analizados.

El caso continúa en investigación para esclarecer con exactitud las circunstancias que llevaron al homicidio.