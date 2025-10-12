Un hombre murió y una mujer resultó herida tras un accidente en motocicleta ocurrido la noche de este sábado en el sector de Barrio Mercedes, en Atenas de Alajuela.

Fotografía: Roger Soto

El hecho se reportó cerca de las 11:00 p.m., cuando, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el conductor de la motocicleta aparentemente perdió el control del vehículo, se salió de la vía y terminó impactando contra una cuneta en una zona verde.

De acuerdo con el informe preliminar, el hombre habría golpeado su cabeza contra una alcantarilla, lo que le provocó la muerte en el sitio.

Fotografía: Roger Soto

Al llegar al lugar, la Cruz Roja Costarricense atendió a las dos personas involucradas. El médico voluntario Hernán Chávez arribó antes que la unidad de emergencia y declaró sin signos vitales al conductor.

El OIJ identificó a la víctima como un hombre de apellido Orozco, de 35 años y nacionalidad nicaragüense.

Fotografía: Roger Soto

Por su parte, la acompañante fue estabilizada y trasladada en condición estable al Hospital San Rafael de Alajuela, con soporte médico durante el recorrido.

Las autoridades investigan las circunstancias del accidente para esclarecer lo ocurrido.

Con información del corresponsal Roger Soto.