Un hombre identificado con el apellido Rivera, de 32 años, falleció la madrugada de este domingo luego de una aparente riña registrada en el sector de Pueblo Nuevo, en Liberia, Guanacaste.

De acuerdo con el reporte policial, el incidente se recibió alrededor de las 2:30 a.m., cuando Rivera se encontraba en vía pública y, en apariencia, discutió con otras personas.

En medio del altercado habría recibido varios golpes en la cabeza y el tórax.

La Fuerza Pública intervino en el sitio y trasladó a las personas involucradas hasta la delegación policial. Fue en esas instalaciones donde se confirmó que Rivera había fallecido.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

El caso permanece bajo investigación.