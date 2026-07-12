Hombre fallece tras caer de un paredón de 4 metros

Un hombre de 57 años perdió la vida este mediodía tras sufrir una aparente caída accidental en el sector de San Isidro, en la provincia de Alajuela.

El incidente se reportó aproximadamente a las 12:05 p.m., lo que generó una movilización inmediata de los cuerpos de emergencia hacia la zona conocida como La Cuesta.

Por razones que aún no han sido esclarecidas, la víctima cayó desde un paredón que tiene una altura estimada de entre 3 y 4 metros.

Tras recibir el reporte, una unidad de ambulancia se desplazó al lugar de los hechos. Sin embargo, al llegar al sitio, los paramédicos confirmaron que el masculino ya no presentaba signos vitales, fue declarado fallecido en la escena debido a la gravedad del impacto.

La zona quedó bajo custodia de las autoridades locales a la espera de los agentes judiciales para realizar el levantamiento del cuerpo.