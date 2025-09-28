Un hombre de aproximadamente 35 años falleció tras un accidente acuático ocurrido en Puntarenas, según la Cruz Roja Costarricense.

En apariencia el hecho se dio cerca del Paseo de los Turistas y de manera extraoficial se indicó que la víctima era de apellido Rodríguez.

El hombre fue rescatado del mar por personas que se encontraban en la playa, y posteriormente llegaron los cuerpos de socorro.

“La Cruz Roja desplazó dos unidades de soporte básico, una vez en el lugar valoraron al hombre que se encontraba en cardiorrespiratorio, pese a los esfuerzos del personal quedó sin signos vitales”, dijo Didier Mora, subcoordinador operativo regional de Cruz Roja.

De manera extraoficial se conoció que el hecho habría ocurrido debido a que el hombre tuvo problemas para salir del agua y regresar hasta la orilla, de acuerdo con la versión de algunos testigos.

Este caso se suma varios accidentes acuáticos ocurridos en diversos puntos del país, que por lo menos ya suman un total de tres personas fallecidas.