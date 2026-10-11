Hombre fallece ahogado en conocida poza de Río Cuarto

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Un hombre adulto perdió la vida la tarde de este domingo tras sufrir un accidente por ahogamiento en una poza del río Cuarto, ubicada en la localidad de Santa Isabel de Río Cuarto.

De acuerdo con la información preliminar, el suceso se registró a eso de las 12:30 p. m. en un sector del cauce conocido por los vecinos de la zona como la poza de Meño Rojas.

Trascendió que el adulto se sumergió en el agua, un punto que se caracteriza por su profundidad, y no volvió a salir a la superficie. Ante la situación de emergencia, personas en el lugar lograron extraerlo del río aproximadamente cinco minutos después.

Personal de la Cruz Roja Costarricense se desplazó de inmediato hasta el sitio para abordar al paciente. Los paramédicos le practicaron maniobras avanzadas de reanimación; sin embargo, pese a los intensos esfuerzos desplegados, se confirmó su fallecimiento en la escena.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumieron la atención del caso para realizar la inspección correspondiente, el levantamiento del cuerpo y las pesquisas que permitan esclarecer con exactitud la dinámica del accidente.

Con información de corresponsal de la zona.