Hombre es trasladado en condición urgente tras descarga eléctrica

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Un hombre que recibió una descarga eléctrica mientras trabajaba fue trasladado en condición urgente al centro médico.

Según información de la Cruz Roja, el paciente fue extraído de un tercer piso y estabilizado por personal paramédico antes de su traslado.

El hecho se presentó en el sector de Santiago de San Rafael de Heredia; al lugar se desplazaron unidades de rescate, soporte avanzado y soporte básico para la atención de la emergencia.

La noticia se mantiene en desarrollo.