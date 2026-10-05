Hombre es trasladado en condición urgente tras descarga eléctrica

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Un hombre que recibió una descarga eléctrica mientras trabajaba fue trasladado en condición urgente al centro médico.
Según información de la Cruz Roja, el paciente fue extraído de un tercer piso y estabilizado por personal paramédico antes de su traslado.
El hecho se presentó en el sector de Santiago de San Rafael de Heredia; al lugar se desplazaron unidades de rescate, soporte avanzado y soporte básico para la atención de la emergencia.
La noticia se mantiene en desarrollo.