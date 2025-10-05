Un hombre fue asesinado a balazos la noche del sábado en el sector de Aguas Zarcas, San Carlos.

El suceso fue reportado a las 11:17 p.m., según destacó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las autoridades afirman que el violento ataque se dio cuando la víctima se encontraba descendiendo de un vehículo frente a su vivienda.

Fue allí cuando 2 sujetos en motocicleta habrían llegado al lugar y le dispararon en múltiples ocasiones.

El hombre, identificado de apellido Ramírez, de 31 años, fue declarado sin signos vitales en el sitio.

De manera preliminar se habla que 2 personas habrían quedado detenidas tras un operativo en la zona. Esta versión está pendiente a ser confirmada por las autoridades.

El cuerpo fue levantado y remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia.