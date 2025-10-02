Un hombre fue detenido por el presunto delito de tenencia y difusión de pornografía infantil en Guayabo de Bagaces, tras un allanamiento realizado por del OIJ.
El hombre es identificado con el apellido de Villalobos, de 39 años, quien compartió dicho material a través de redes sociales en el mes de agosto, según las autoridades.
Durante el operativo se decomisaron celulares, computadoras portátiles y de escritorio y un disco duro externo.
El sospechoso fue puesto a las órdenes del Ministerio público para su respectivo proceso jurídico.