Un hombre fue detenido por el presunto delito de tenencia y difusión de pornografía infantil en Guayabo de Bagaces, tras un allanamiento realizado por del OIJ.

Foto: cortesía MSP

El hombre es identificado con el apellido de Villalobos, de 39 años, quien compartió dicho material a través de redes sociales en el mes de agosto, según las autoridades.

Durante el operativo se decomisaron celulares, computadoras portátiles y de escritorio y un disco duro externo.

El sospechoso fue puesto a las órdenes del Ministerio público para su respectivo proceso jurídico.