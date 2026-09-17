Hombre es baleado y muere tras intentar escapar de atacantes

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Un hombre de 31 años murió la noche del miércoles, luego de recibir al menos dos impactos de bala en el sector de La Trinchera, en Pital de San Carlos, Alajuela.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 p.m., en la entrada a Calle Calvito. La víctima fue identificada con el apellido Ríos, vecino de San Cristóbal de Pital.

Homicidio en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

De acuerdo con la información preliminar, Ríos habría intentado escapar de sus agresores luego de ser atacado. En medio de la huida, brincó una cerca y cayó en el patio de una vivienda, donde quedó fallecido.

Homicidio en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte y desplazó una unidad de soporte básico hasta el sitio. Los socorristas localizaron al hombre con heridas por arma de fuego en la parte posterior del tórax y una extremidad superior, y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Homicidio en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Vecinos del sector indicaron únicamente haber escuchado varias detonaciones. Por el momento, se desconocen las circunstancias que provocaron el ataque, así como el móvil.

Homicidio en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

La Fuerza Pública custodió la escena mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo y recopilaron indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Homicidio en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

El caso permanece bajo investigación por parte del OIJ para determinar cómo se produjo el homicidio y dar con el responsable o responsables.

Homicidio en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.