Hombre es baleado mientras conversaba frente a su casa

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Un hombre de 34 años resultó herido por arma de fuego la noche de este lunes en el sector de Juanito Mora, en Barranca de Puntarenas.

De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho fue atendido por agentes de la delegación regional de Puntarenas alrededor de las 9:00 p. m.

Según la versión inicial, el hombre de apellido Hernández se encontraba en las afueras de su vivienda conversando con otro sujeto, cuando en determinado momento se habría generado una discusión.

En apariencia, el otro individuo sacó un arma de fuego y le disparó en dos ocasiones, provocándole una herida en la pierna izquierda.

Hernández fue trasladado a un centro médico, donde permanece en condición estable mientras recibe atención.

El caso se mantiene en investigación por parte del OIJ para determinar el móvil de lo ocurrido e identificar al sospechoso.