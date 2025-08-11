Un hombre resultó herido por arma de fuego la noche del domingo en el sector de Los Ángeles, en Llano Grande de Cartago.

La información sobre el hecho la brindó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en donde mencionan que recibieron la alerta a las 11:30 p.m.

En apariencia el ofendido se encontraba en vía pública, cuando pasó un vehículo liviano por la zona.

Por razones que aún se desconocen, desde el interior del vehículo habrían realizado varias detonaciones de arma de fuego.

Producto de esto, el hombre, identificado con el apellido Torres, fue impactado en el codo derecho, por lo que requirió ser trasladado por personal de Cruz Roja al Hospital Max Peralta.

Los sospechosos del caso se dieron a la fuga.

El caso continúa en investigación.