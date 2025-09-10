Un hombre sufrió múltiples heridas de arma blanca la mañana de este miércoles en las cercanías del Museo de los Niños.

El suceso fue confirmado por la Cruz Roja Costarricense, quienes destacaron recibir la alerta para atender la emergencia.

En el sitio, abordan a un hombre con varias heridas, el cual requirió ser trasladado en una condición crítica.

“Trasladamos a un hombre con varias heridas de arma blanca en condición crítica al Hospital San Juan de Dios”, confirmó Cruz Roja.

De momento se desconoce sobre la dinámica exacta de los hechos.