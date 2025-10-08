Un hombre fue atacado a balazos el martes mientras realizaba una transmisión en vivo en redes sociales desde la comunidad de Urireo, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato (México).

El hecho ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana, mientras la víctima denunciaba el mal estado de las calles y caminos de la zona.

Según medios locales, el hombre se encontraba grabando en Facebook, mostrando los baches y la infraestructura deteriorada del lugar, cuando 2 personas que viajaban en una motocicleta se acercaron y le dispararon en múltiples ocasiones.

En la transmisión, que se extendió por más de 44 minutos, se escucha el momento de los disparos y posteriormente los lamentos de la víctima.

“Se me está yendo el aliento, me estoy muriendo, estoy tirado en el campo, te amo, dile a mis hijos que los amo”, expresó el hombre desde el suelo.

De acuerdo con versiones preliminares, vecinos corrieron a auxiliarlo y lograron trasladarlo a un hospital, donde habría ingresado en estado grave, aunque se desconoce oficialmente si falleció.

“Me mataron, me estoy muriendo. ¿Dónde tengo los balazos? En la espalda, voltéame a ver cómo los tengo”, le dice a otro hombre que se acercó a ayudarlo, quien le insiste que no se mueva.

En el sitio se presentaron agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona mientras la Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una investigación para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

En el video, el hombre (reconocido por denunciar problemáticas comunales) también alcanza a decir algunas palabras en contra del gobierno.

“Que quede como un legado para el pueblo, que el pinche gobierno es una basura”, antes de que finalizara la transmisión.

Por el momento, no hay detenidos ni se ha confirmado la identidad del hombre de manera oficial.

Con información de medios internacionales.