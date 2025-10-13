Un hombre perdió la vida la tarde del domingo luego de ser atacado a balazos en el sector de Lomas del Río, en Pavas.

El suceso fue confirmado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes destacaron que recibieron la alerta a las 4:49 p.m.

Según el reporte, los hechos se dieron en vía pública y al parecer se dio una riña entre varios sujetos.

En determinado momento, uno de estos sacó un arma y ataco a balazos en reiteradas ocasiones contra un hombre.

La víctima, identificado de apellido Solano, de 30 años, perdió la vida tras recibir impactos en el rostro y abdomen.

El sospechoso se dio a la fuga y el fallecido fue remitido a la morgue judicial para que se le realice la respectiva autopsia.

El caso continúa en investigación.