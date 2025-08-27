Un hombre fue asesinado en San José, en las cercanías de la antigua Terminal 7-10 y del edificio de la Policía Municipal.

La alerta ingresó a la Cruz Roja Costarricense a las 3:56 a.m., en donde se reportaba un hombre herido con arma blanca.

Al llegar a la escena, las autoridades destacan que se aborda un masculino con una herida a nivel del tórax, el mismo sin signos vitales.

Para la atención de la emergencia, la Cruz Roja movilizó una unidad avanzada.

De momento se desconoce la identidad de la víctima, pero en apariencia se trata de una persona en condición de calle.