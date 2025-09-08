Un hombre falleció la noche del domingo luego de ser atacado a balazos en vía pública en el sector de La Chorotega en Alajuelita.

Según destacó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la alerta del hecho se presentó a las 11:00 p.m.

En apariencia, vecinos de la zona escucharon detonaciones de arma de fuego. Al salir observan a un hombre tendido sobre la vía pública.

El ofendido presentaba múltiples heridas de arma de fuego: 4 disparos en espalda y 2 disparos en extremidades inferiores.

La víctima fue trasladada por personal de Cruz Roja a centro médico, donde fue declarado fallecido minutos después.

El fallecido fue remitido a la morgue judicial para que se le realice la respectiva autopsia.

El caso se mantiene en investigación.