Hombre es asesinado a balazos mientras viajaba en motocicleta

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Un hombre de apellido Flores, de 46 años, fue asesinado a balazos la noche del martes en el sector de San Isidro, en Siquirres, Limón.

De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió aproximadamente a las 9:15 p. m., cuando el hombre viajaba en una motocicleta.

En apariencia, Flores habría sido abordado por dos sujetos, quienes supuestamente le dispararon en múltiples ocasiones sin mediar palabra. Por razones que todavía son investigadas, los sospechosos huyeron del sitio después del ataque.

Los agentes judiciales localizaron en la escena aproximadamente 18 indicios balísticos, evidencia que fue recolectada como parte de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El hombre falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

El caso permanece bajo investigación por parte del OIJ para determinar el móvil del homicidio, identificar a los responsables y establecer con precisión cómo ocurrió el ataque.