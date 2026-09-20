Hombre es asesinado a balazos mientras viajaba en motocicleta 

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Un hombre de 34 años, de apellido Solís, murió tras ser atacado a balazos durante la madrugada de este domingo, en San Gerardo de Los Chiles, Alajuela.

Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió alrededor de las 2:30 a. m., cuando Solís viajaba a bordo de una motocicleta.

En apariencia, otro hombre que también se movilizaba en motocicleta habría abordado al ahora fallecido y, por razones que todavía se investigan, le habría disparado en varias ocasiones.

Homicidio en Los Chiles. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Los proyectiles impactaron a Solís en los brazos y el tórax. Tras el ataque, el sospechoso habría escapado del sitio.

El hombre quedó sin vida en el lugar producto de las heridas sufridas.

Agentes judiciales se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo, que será trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

El caso permanece bajo investigación del OIJ, que trabaja para esclarecer las circunstancias del homicidio, determinar el móvil y dar con el responsable.