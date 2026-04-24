Un hombre de 31 años, identificado con el apellido Tafalla, falleció tras ser atacado a balazos dentro de un local de comidas en el sector de Betania, en Siquirres de Limón.

El hecho fue reportado a las autoridades a las 8:09 p.m. del jueves.

“Según el informe, esta persona se encontraba en un local de comidas y en apariencia fue abordado por dos sujetos, quienes por razones que aún se desconocen le dispararon en reiteradas ocasiones, resultando con heridas en la cabeza, piernas, pies y fallecido en el lugar”, explicó el OIJ.

Tras el ataque, los sospechosos huyeron del sitio.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras que el caso permanece en investigación por parte de las autoridades para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.