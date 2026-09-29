Hombre es asesinado a balazos dentro de vehículo

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Un hombre perdió la vida la noche del lunes luego de ser atacado a balazos mientras se encontraba en el interior de un vehículo.

Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho se dio a eso de las 11:00 p.m. en el sector de Jacó Centro, específicamente en Quebrada Bonita.

De acuerdo con la versión preliminar, vecinos del sitio escucharon múltiples detonaciones de proyectil de arma de fuego y posteriormente ubicaron al hombre fallecido dentro de un vehículo.

La víctima fue identificada como un hombre de apellido Chavarría, de 36 años y nacionalidad nicaragüense. Agentes judiciales llegaron al sitio y realizaron el levantamiento del cuerpo.

Además, en el sitio realizaron la inspección ocular y recolectaron indicios balísticos que fueron enviados a los laboratorios forenses.