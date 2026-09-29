Hombre es asesinado a balazos dentro de vehículo

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Un hombre perdió la vida la noche del lunes luego de ser atacado a balazos mientras se encontraba en el interior de un vehículo.
Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho se dio a eso de las 11:00 p.m. en el sector de Jacó Centro, específicamente en Quebrada Bonita.
De acuerdo con la versión preliminar, vecinos del sitio escucharon múltiples detonaciones de proyectil de arma de fuego y posteriormente ubicaron al hombre fallecido dentro de un vehículo.
La víctima fue identificada como un hombre de apellido Chavarría, de 36 años y nacionalidad nicaragüense. Agentes judiciales llegaron al sitio y realizaron el levantamiento del cuerpo.
Además, en el sitio realizaron la inspección ocular y recolectaron indicios balísticos que fueron enviados a los laboratorios forenses.
“De acuerdo con agentes del OIJ Jacó, por la forma en que se dan los hechos, se podría presumir un ajuste de cuentas. Sin embargo, las investigaciones continúan para esclarecer con exactitud qué lo pudo haber motivado, determinar bien cómo se dio la dinámica y dar con la o las personas sospechosas de cometer este homicidio”, aseguró el OIJ.