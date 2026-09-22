Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Un hombre fue asesinado a balazos la noche del lunes, en San Pablo de Nandayure, Guanacaste, en un hecho que ahora es investigado por las autoridades judiciales.

La emergencia fue reportada a las 10:26 p.m., cuando la Cruz Roja Costarricense recibió el aviso sobre una persona herida por arma de fuego.

Al llegar al sitio, los paramédicos encontraron al hombre con impactos de bala en la cabeza y la espalda. Tras valorarlo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

De manera preliminar, trascendió además que el vehículo que habría sido utilizado en el ataque fue localizado posteriormente abandonado y envuelto en fuego.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar las circunstancias en que ocurrió el homicidio, identificar a los responsables y establecer el móvil.

Otro homicidio en la noche

La noche también dejó otro hecho violento en Cariari de Pococí, Limón. A las 8:04 p.m., la Cruz Roja atendió a un hombre adulto que presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza. Los socorristas confirmaron que había fallecido en el sitio.