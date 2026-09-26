Hombre es arrastrado en una catarata: Cruz Roja empieza labores de rescate

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

La Cruz Roja Costarricense responde a una emergencia en el sector de San Lorenzo de Tarrazú, en la catarata Los Reyes, donde, según el reporte de la Benemérita, un hombre adulto habría sido arrastrado por una corriente de agua.

Al sitio se desplazan recursos de emergencia, entre ellos Unidad de Primer Intervención, equipo de rescate, unidades de soporte básico y personal especializado en buceo, para realizar las labores de búsqueda y atención correspondientes.

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