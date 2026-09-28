Hombre es acribillado en plena vía pública en Guácimo

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Un hombre de 38 años fue acribillado a balazos la noche de este domingo mientras caminaba por la vía pública en el sector de Pocora Sur, en el cantón de Guácimo, Limón.

De acuerdo con el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la alerta del ataque armado ingresó a las autoridades minutos después de las 8:00 p. m.

Las primeras pesquisas detallan que la víctima, identificada con el apellido Taylor, se encontraba sobre la calle cuando fue interceptada por al menos dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

Sin mediar palabra, los sospechosos accionaron sus armas de fuego en múltiples ocasiones contra Taylor para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

Agentes del OIJ de la delegación de Pococí y Guácimo se desplazaron a la escena para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.

Los investigadores confirmaron que el fallecido presentaba graves impactos de bala distribuidos en el rostro, la espalda y una de sus extremidades superiores.

En el sitio del suceso, los peritos judiciales recolectaron cerca de 8 casquillos de arma de fuego, los cuales fueron embalados y remitidos a los laboratorios de Ciencias Forenses.

El cuerpo de Taylor fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente, mientras el OIJ mantiene el caso bajo investigación.