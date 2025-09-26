Un hombre de apellido Méndez, de 28 años, fue detenido por agentes de la subdelegación regional del OIJ de Turrialba, sospechoso de utilizar la panadería de su padre como fachada para la distribución de drogas.

La aprehensión se ejecutó tras un allanamiento en una vivienda de Juan Viñas de Jiménez, Cartago, donde, según la investigación, el sospechoso presuntamente entregaba pan y repostería junto con sobres de droga listos para la venta.

Las pesquisas iniciaron en junio de este año, luego de que vecinos del sector alertaran sobre movimientos irregulares alrededor del negocio familiar. Con base en esta información, el OIJ desarrolló labores de vigilancia y recolección de pruebas que permitieron confirmar la dinámica de distribución y solicitar la orden de allanamiento.

Durante la intervención, los agentes decomisaron dosis de aparente droga, dinero en efectivo que se presume provenía de la venta ilícita y otros artículos de interés que quedaron bajo custodia como parte del expediente judicial.

El operativo se realizó con apoyo de la Fuerza Pública y bajo la dirección funcional del Ministerio Público, que recibió al detenido y deberá definir en las próximas horas su situación jurídica.

El OIJ advirtió que estas modalidades, donde se aprovechan negocios familiares para disfrazar la venta de estupefacientes, generan un fuerte impacto en la comunidad.

En este caso, la panadería habría funcionado como punto de encuentro, lo que permitió a la estructura criminal mantener un bajo perfil mientras expandía sus operaciones en la zona.

Las autoridades reiteraron que la colaboración ciudadana es clave para combatir el narcomenudeo en barrios y comunidades.