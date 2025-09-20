Esta mañana, un hombre recibió una descarga eléctrica cuando se encontraba en su lugar de trabajo, provocándole un paro cardiorrespiratorio.

El hecho ocurrió a las 7:56 a.m, cuando el obrero realizaba sus labores en una construcción de 3 pisos, en el centro de Esparza, e inmediatamente se desplazó la Cruz Roja con 2 unidades de soporte básico.

Al llegar a la escena, identifican al hombre en paro cardiorrespiratorio, por lo que iniciaron labores de rescate y posteriormente fue trasladado en condición crítica al centro médico de Puntarenas.