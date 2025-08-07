Un hombre de apellido Gutiérrez, de 29 años, falleció la noche del miércoles tras ser víctima de un ataque con arma de fuego en la comunidad de La Victoria, en Horquetas de Sarapiquí.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente se reportó alrededor de las 8:06 p.m., cuando Gutiérrez se desplazaba en una motocicleta. En ese momento, fue abordado por dos sujetos que también viajaban en otra motocicleta.

“Aparentemente, es abordado por otros dos sujetos que también se desplazaban en una motocicleta y por razones que se desconocen y presuntamente sin mediar palabra alguna, supuestamente le habrían disparado en varias ocasiones logrando impactarlo supuestamente en el pecho y en la cabeza“, detalló el OIJ.

Tras el ataque, los sospechosos huyeron del lugar y Gutiérrez falleció en el sitio a causa de las heridas, según confirmaron los agentes judiciales.

El cuerpo fue levantado por los agentes del OIJ de Sarapiquí y trasladado a la Morgue Judicial para realizar la respectiva autopsia.

Por el momento, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables del homicidio.