Hombre en bicicleta es asesinado a balazos en Limón

Un hombre a bordo de una bicicleta murió tras ser atacado a balazos cuando transitaba por una alameda en barrio Envaco, Limón.
Según versión preliminar, la víctima fue asesinada de múltiples disparos por unos sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes le dispararon a corta distancia.
La víctima falleció en el sitio.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se apersonó al lugar para el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación del caso.
Con información del corresponsal Raúl Cascante.