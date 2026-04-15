Momentos de tensión se vivieron este miércoles en el Ebáis de Tabarcia de Mora, luego de que un hombre ingresara de forma violenta al centro médico tras irrumpir por el techo, provocando daños y obligando a evacuar las instalaciones.

De acuerdo con la Fuerza Pública, el sujeto, de apellido Rodríguez, aparentemente bajo los efectos de alguna droga, brincó la malla trasera del edificio, ingresó a una bodega y se desplazó por el cielo raso hasta caer dentro de un consultorio.

Hecho ocurrió en el Ebáis de Tabarcia de Mora.

Una vez dentro, el hombre exigía atención médica asegurando que había sido víctima de un asalto y que presentaba múltiples impactos de bala, lo cual fue descartado por personal de la Cruz Roja tras una revisión. Según el informe, únicamente presentaba una herida en la mano izquierda y 2 cortadas leves en la espalda.

Según oficiales en la zona, el sujeto se encontraba alterado y gritando incoherencias mientras ingresaba a diferentes áreas causando daños. Ante este comportamiento, la oficial de seguridad utilizó un dispositivo tipo chuzo eléctrico (también conocido como Taser) para lograr reducirlo y evitar mayores riesgos.

Hecho ocurrió en el Ebáis de Tabarcia de Mora.

Como medida preventiva, las autoridades procedieron a evacuar el Ebáis para proteger a pacientes y funcionarios.

Posteriormente, el sujeto fue trasladado por la Cruz Roja a la clínica de Ciudad Colón y luego remitido al Hospital San Juan de Dios, debido a una aparente fractura en un tobillo y un golpe en la cabeza.

El hombre permanece bajo custodia policial, mientras que las autoridades de salud confirmaron que interpondrán la denuncia correspondiente para reportar los daños ocasionados a la infraestructura del centro médico.