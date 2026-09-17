Hombre detenido por comercio de armas y explosivos en Puntarenas

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Un hombre de apellido Aragón fue detenido por la Fuerza Pública debido a una orden de captura judicial por los presuntos delitos de comercio de armas y explosivos en el distrito de Chacarita de Puntarenas.

La intervención se registró la tarde de este miércoles, luego de que la policía recibiera una alerta confidencial sobre la presencia del requerido en las inmediaciones del Liceo de Chacarita.

En la acción policial, los uniformados ubicaron al sospechoso, quien, al percatarse de la presencia policial, intentó huir del sitio.

Luego de un breve seguimiento, fue interceptado, trasladado y entregado a las autoridades correspondientes para continuar con el procedimiento judicial.