El Tribunal de Flagrancia de San José impuso una pena de 8 años de cárcel a un hombre de apellido Vidal, declarado culpable del delito de transporte de drogas.

Según la sentencia número 922-25, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2025, cuando Vidal fue detenido mientras viajaba como acompañante en un vehículo que transitaba por el sector de San Juan de Dios de Desamparados.

Durante la intervención policial, las autoridades encontraron en su posesión un paquete plástico con sustancias ilícitas, entre ellas aproximadamente 3.866 gramos de marihuana y 100 envoltorios con 12 gramos de cocaína.

La prueba presentada permitió establecer que el imputado transportaba la droga con fines de tráfico, motivo por el cual el tribunal dictó la pena en un proceso de flagrancia, es decir, por haber sido sorprendido en el acto.