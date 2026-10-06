Hombre detenido con 4 kilos de droga fue sentenciado

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Un hombre de apellido Mc Lean fue declarado responsable del delito de posesión y transporte de drogas con fines de narcotráfico, por lo que se le impuso la pena de 12 años de prisión.
El caso se resolvió en el Tribunal de Flagrancia del II Circuito Judicial de San José.
Este caso se remonta a junio de 2026, frente a un restaurante ubicado en el sector de Cinco Esquinas, en Aserrí, San José, en vía pública. Aparentemente, el imputado, en asociación con otra persona, viajaba a bordo de un vehículo.
Al ver la presencia policial, uno de los sujetos intentó huir, momento en que los policías lo abordaron y descubrieron que llevaba un bolso con aparente droga, por lo que coordinaron con la Policía Control de Drogas (PCD) para el decomiso de los supuestos estupefacientes.
En apariencia, los hombres transportaban en dicho automotor, con fines de narcotráfico, un envoltorio plástico transparente que contenía aproximadamente 100 gramos de cocaína y 4 paquetes en plástico que contenían unos 4015 gramos de cocaína.