Hombre de confianza de “Pecho de Rata” es requerido por EE.UU.

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Joselito Esquivel Ortiz, de 36 años, conocido con el alias de “Chelo” e identificado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como uno de los hombres de confianza de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, es requerido por Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico internacional.

El costarricense figura como imputado en el caso Riverside, investigación desarrollada contra una presunta organización criminal que habría sido liderada por López Vega y que operaba principalmente en el Caribe costarricense.

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó que Esquivel fue trasladado desde el centro penitenciario La Reforma hasta los Tribunales de Justicia para atender el requerimiento de extradición presentado por las autoridades estadounidenses.

“El día de hoy se trasladó de la cárcel de La Reforma a los Tribunales de Justicia a una persona de apellido Esquivel, solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos para extradición por el delito de narcotráfico, tráfico internacional de drogas”, explicó Díaz.

El jerarca del Ministerio Público detalló que el sospechoso ya se encontraba detenido por su presunta participación en la estructura investigada en el caso Riverside.

Díaz confirmó que, como parte del procedimiento de extradición, a Esquivel se le impusieron dos meses de detención provisional.

Era cercano a “Pecho de Rata”

De acuerdo con el informe final de la investigación del caso Riverside, alias “Chelo” era considerado una persona de absoluta confianza de López Vega y de su núcleo familiar.

Los investigadores lo identificaron como uno de los principales colaboradores de la presunta organización criminal, con funciones relacionadas con la coordinación interna y los contactos con otros grupos dedicados al tráfico de drogas.

Según el expediente judicial, Esquivel habría participado en negociaciones de cargamentos de cocaína, así como en coordinaciones para su almacenamiento temporal y posterior distribución.

“Su cercanía con los principales integrantes de la organización y su constante interacción con otros actores vinculados al narcotráfico lo convierten en una pieza clave dentro de las dinámicas operativas observadas durante la investigación”, señala el informe policial.

Para los agentes judiciales, estas circunstancias evidenciarían el nivel de confianza que el sospechoso mantenía con los principales integrantes de la estructura investigada.

Conversaciones de WhatsApp

Parte de los elementos recopilados por el OIJ corresponde a conversaciones de WhatsApp obtenidas mediante el análisis de dispositivos electrónicos.

En los mensajes aparece el seudónimo “Chhelo”, que los investigadores asociaron con Esquivel Ortiz mediante fotografías de perfil y otros elementos de identificación.

Según el expediente, las comunicaciones contienen supuestas negociaciones relacionadas con la venta de drogas, fotografías de paquetes que los agentes consideran compatibles con cocaína e instrucciones sobre el traslado de cargamentos.

También se documentaron contactos con otros integrantes de la presunta organización criminal y personas cercanas a López Vega.

Estas conversaciones forman parte de los indicios recopilados por las autoridades para establecer el supuesto papel que desempeñaba Esquivel dentro del grupo.

Investigan su patrimonio

El informe policial también incluye un análisis financiero del sospechoso, en el que se identificaron posibles inconsistencias entre sus ingresos formales y los bienes registrados a su nombre.

De acuerdo con la investigación, Esquivel registra únicamente ocho cotizaciones ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), correspondientes al periodo comprendido entre julio de 2013 y febrero de 2014.

Durante ese tiempo habría reportado un salario promedio mensual de ¢137.576.

Pese a estos antecedentes laborales, los investigadores identificaron vehículos y dos embarcaciones registradas a su nombre, denominadas “Fantasma de la Noche” y “Lindel”.

La primera cuenta con dos motores Yamaha de 200 caballos de fuerza cada uno, cuyo valor, según el análisis policial, sería considerablemente superior al declarado en los registros.

Para el OIJ, estas circunstancias constituyen posibles indicadores de ocultamiento patrimonial y eventual legitimación de capitales, hipótesis que deberán ser acreditadas en sede judicial.