Un hombre, que fue identificado con el apellido Monroy de 30 años, perdió la vida la madrugada de este domingo tras ser baleado.

Según destacó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos se habrían dado pasadas las 12:00 a.m. en Lomas del Río, en Pavas, sobre vía pública.

“Lo que se maneja de momento es que él iba caminando por la vía pública cuando se escucharon detonaciones de arma de fuego y posteriormente lo encontraron a él sin vida en el sitio”, destacó OIJ.

Agentes del OIJ se apersonaron al sitio para realizar el levantamiento respectivo del cuerpo, el cual fue enviado a la Morgue Judicial.

En el sitio, las autoridades recolectaron indicios balísticos que serán analizados.

El caso se mantiene en investigación.