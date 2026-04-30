Hombre con aparentes quemaduras alertó a autoridades sobre robo de combustible

Un hombre de 49 años terminó detenido luego de que sus propios gritos de auxilio revelaran una presunta operación de robo combustible dentro de una vivienda.

El caso se registró el 26 de abril, en El Tejar de Esparza, Puntarenas, cuando el sospechoso, de apellidos Sánchez Alfaro, salió del inmueble pidiendo ayuda por aparentes quemaduras internas y, según informes preliminares, admitió ante vecinos que cometía un ilícito.

Así lucía el punto de la toma de combustible.

La alerta al 9-1-1 permitió su traslado a un centro médico, mientras la Fuerza Pública inspeccionó el sitio y detectó indicios de extracción ilegal desde un poliducto.

Las autoridades inspeccionaron la casa del detenido.

El 27 de abril, el Organismo de Investigación Judicial allanó la vivienda y decomisó 210 litros de combustible, así como estañones, pichingas y una manguera de alta presión. Además, mediante una ampliación de las diligencias, se ubicó un túnel de aproximadamente 10 metros que conectaba con una toma ilegal, confirmando el esquema utilizado para el robo combustible. Tras descartarse lesiones de gravedad, el sospechoso fue detenido y puesto a las órdenes de la Fiscalía.

Desde la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), su presidenta, Karla Montero, advirtió que “la manipulación indebida de combustible representa un peligro significativo; estas acciones pueden generar situaciones de alto riesgo que comprometen la seguridad“.

Karla Montero, presidente ejecutiva Recope

Asimismo, recordó que la ciudadanía puede denunciar estos hechos de manera confidencial y gratuita al 1-0-0-2, línea habilitada 24/7

Recope además reportó otro incidente el pasado 29 de abril, en Río Blanco de Limón, donde una denuncia permitió ubicar a dos sujetos que transportaban combustible en pichingas. Las autoridades decomisaron cerca de 300 litros y desmantelaron otra toma ilegal con 500 metros de manguera.