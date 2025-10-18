Hombre choca contra paredón y muere en Limón

Un hombre murió tras chocar contra un paredón en el sector de Valle La Estrella, Río Bananito, Limón.

Por razones que aún se desconocen, el hombre venía abordo de una motocicleta cuando en apariencia chocó contra un paredón y murió en el sitio.

El hombre es identificado con el apellido de Rodríguez, de 47 años de edad.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la respectiva autopsia.

Asimismo, el caso se mantiene bajo investigación para determinar con exactitud lo sucedido.