Hombre cae en alcantarilla de 6 metros: Es trasladado crítico

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Un hombre adulto se encuentra luchando por su vida en un centro médico tras sufrir un grave accidente la noche de este domingo en la comunidad de Pozos, en el cantón de Santa Ana, San José.

De acuerdo con el reporte oficial de la Cruz Roja Costarricense, el incidente se registró a las 8:25 p. m., cuando se alertó sobre la caída de la víctima al interior de una alcantarilla que presentaba una profundidad aproximada de seis metros.

Al sitio se desplazaron de inmediato una unidad de rescate y una ambulancia de soporte avanzado. Tras realizar las maniobras de extracción y estabilización, los socorristas atendieron al sujeto, quien presentaba múltiples lesiones severas debido al fuerte impacto.

Posteriormente, el paciente fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica especializada. Las autoridades no han precisado las circunstancias que mediaron en el accidente.