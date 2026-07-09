Hombre cae de árbol y muere en San Ramón

Un hombre, cuya identidad aun no ha trascendido, falleció este jueves luego de caer de un árbol en San Ramón de Alajuela.

El incidente se dio en El Empalme, ubicado en el distrito de Santiago. El hecho se registró a las 10:49 a.m.

Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, cuando las unidades de rescate llegaron al lugar, la persona ya no contaba con signos vitales.

De momento, se desconocen mayores detalles sobre este hecho y ahora será el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) los que se encarguen del levantamiento del cuerpo y de las respectivas indagaciones.