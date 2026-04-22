Hombre cae a pozo de 5 metros de profundidad en Limón

Un hombre cayó a un pozo de aproximadamente 5 metros la mañana de este miércoles, en el sector de Valle La Estrella, en Limón, según informó la Cruz Roja Costarricense.

La emergencia movilizó a unidades especializadas, ambulancias y personal operativo de la Benemérita, quienes se desplazaron rápidamente al sitio para atender la situación.

Ricardo Arias, vocero de la Cruz Roja.

“La Cruz Roja Costarricense informa que, al llegar al lugar, se ubica un pozo de aproximadamente cinco metros de profundidad, donde aparentemente se encontraba laborando una persona, quien permanece en el interior”, indicó la benemérita.

Así trabajan en la zona. Foto: Cruz Roja.

En la escena se mantienen múltiples recursos especializados y ambulancias, trabajando de manera conjunta con el Cuerpo de Bomberos para la atención de esta emergencia.

Las autoridades correspondientes mantienen la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este incidente.

Así trabajan en la zona. Foto: Cruz Roja.

Noticia en desarrollo.