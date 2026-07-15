Un hombre de 50 años, de apellido Moreno, resultó gravemente herido la mañana de este martes luego de sufrir una caída a un guindo de aproximadamente 10 metros de profundidad, en San Carlos.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:25 a. m. en Calle Damas de La Palmera de San Carlos, en las cercanías de la escuela.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre se encontraba detrás de su vivienda cuando, en apariencia, se resbaló y cayó al precipicio.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos realizó las labores de rescate para extraer al paciente del lugar, mientras que la Cruz Roja Costarricense le brindó atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladó en condición grave a un centro médico para recibir atención especializada.

Con información del corresponsal Mariluz Rojas.