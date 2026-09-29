Hombre buscado en Panamá por homicidio es detenido en Costa Rica

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Un hombre de nacionalidad panameña, de apellido Cortez, fue detenido por la Fuerza Pública en el sector de barrio San Jorge de Paso Canoas, en la zona Sur, debido a que tenía una orden de captura por homicidio agravado.

El sujeto, además, era requerido por presuntos delitos de portación ilegal de arma permitida, resistencia y transporte de droga.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso, al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga, sin embargo, los oficiales le dieron seguimiento y lo detuvieron. Durante el abordaje, el sujeto habría provocado lesiones leves a uno de los policías.

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Al realizar la revisión correspondiente, le ubicaron:

207 unidades de fragmentos y 15 puntas de posible crack

$60 y 7.000 colones

una caja con 51 municiones calibre .22

Un arma de fuego con 9 municiones en el cilindro

Una munición que habría sido percutada

Una munición calibre 5.56 mm

Un pasamontañas

El sujeto quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Foto: MSP

Foto: MSP