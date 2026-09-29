Hombre buscado en Panamá por homicidio es detenido en Costa Rica

Sujeto habría provocado lesiones leves a uno de los policías

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Un hombre de nacionalidad panameña, de apellido Cortez, fue detenido por la Fuerza Pública en el sector de barrio San Jorge de Paso Canoas, en la zona Sur, debido a que tenía una orden de captura por homicidio agravado.

El sujeto, además, era requerido por presuntos delitos de portación ilegal de arma permitida, resistencia y transporte de droga.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso, al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga, sin embargo, los oficiales le dieron seguimiento y lo detuvieron. Durante el abordaje, el sujeto habría provocado lesiones leves a uno de los policías.

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Al realizar la revisión correspondiente, le ubicaron:

  • 207 unidades de fragmentos y 15 puntas de posible crack
  • $60 y 7.000 colones
  • una caja con 51 municiones calibre .22
  • Un arma de fuego con 9 municiones en el cilindro
  • Una munición que habría sido percutada
  • Una munición calibre 5.56 mm
  • Un pasamontañas

El sujeto quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Foto: MSP
Foto: MSP
Video: Raúl Rivera, director de la Fuerza Pública