Hombre buscado en Panamá por homicidio es detenido en Costa Rica

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Un hombre de nacionalidad panameña, de apellido Cortez, fue detenido por la Fuerza Pública en el sector de barrio San Jorge de Paso Canoas, en la zona Sur, debido a que tenía una orden de captura por homicidio agravado.
El sujeto, además, era requerido por presuntos delitos de portación ilegal de arma permitida, resistencia y transporte de droga.
De acuerdo con las autoridades, el sospechoso, al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga, sin embargo, los oficiales le dieron seguimiento y lo detuvieron. Durante el abordaje, el sujeto habría provocado lesiones leves a uno de los policías.
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Al realizar la revisión correspondiente, le ubicaron:
El sujeto quedó a disposición de las autoridades judiciales.