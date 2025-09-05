Un joven identificado con el apellido Washington, de 21 años, murió la mañana de este viernes tras recibir varios impactos de bala durante un enfrentamiento con oficiales de la Fuerza Pública en La Trinidad de Moravia.

Según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el fallecido presentaba heridas de arma de fuego en la cara, brazos y abdomen. El hecho se registró pasadas las 9:30 a.m.

De acuerdo con la versión policial, minutos antes el sujeto habría asaltado a dos personas en el mismo sector y luego se retiró del lugar.

Cuando oficiales de la policía administrativa fueron alertados, realizaron un recorrido y localizaron al sospechoso. En ese momento le dieron la voz de alto, pero aparentemente el joven intentó sacar un arma de fuego.

Ante la amenaza, los oficiales repelieron el ataque con sus armas de reglamento, lo que provocó que el hombre cayera herido en el sitio y muriera de inmediato.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente. El caso quedó en investigación por parte de la Sección de Homicidios del OIJ de San José.