Una balacera registrada esta noche en Paquita de Quepos dejó dos personas fallecidas: un hombre de 26 años, con amplio historial delictivo, y una mujer de 28 sin antecedentes judiciales.

La Cruz Roja Costarricense informó que el ataque ocurrió alrededor de las 7:09 p.m. y, al llegar al sitio, ambas víctimas ya no presentaban signos vitales.

El hombre contaba con expediente judicial por homicidio, portación ilegal de arma permitida y amenazas agravadas.

El caso quedó en manos del Ministerio de Seguridad Pública, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el móvil del doble homicidio.