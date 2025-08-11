Un hombre de 27 años y de apellidos Barboza Campos falleció tras ser parte de una balacera en el sector de Purral, en Guadalupe de San José. Según trascendió los hechos habrían ocurrido frente al super Purral #1, cuando dos sujetos en moto llegaron al sitio y empezaron a disparar de manera indiscriminada contra el sujeto.

Las autoridades policiales llegan a la escena y se encuentran con una persona boca abajo y que estaba tendido en una cuneta. Posteriormente los familiares de la víctima lo levantan y lo ingresan a un vehículo particular para llevarlo a un centro médico.

Sin embargo, autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicaron que el hombre falleció minutos después de ser ingresado a la clínica de Coronado. El OIJ indicó que la víctima presentaba varias heridas por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, por lo que ahora se investiga los motivos por los que ocurrieron estos hechos.

Fuentes policiales confirmaron que el sujeto venía saliendo de prisión hace unas semanas, por lo que no se descarta que se deba a un ajuste de cuentas.

Además, indicaron que Barboza contaba con un amplio expediente policial y judicial relacionado con tenencia y venta de drogas, desobediencia, resistencia y robo agravado.

Otro caso similar

Un caso relacionado también con un homicidio y una persona recién salida de prisión ocurrió en Puerto Cortés, en Osa, cuando un hombre de apellidos González Vázquez fue atacado con arma blanca en el abdomen.

Según trascendió, testigos del barrio Cinco Esquinas informaron que el sospechoso del ataque venía saliendo hace dos meses de La Reforma y tras acabar con la vida de González, huyo del sitio.