El hombre, que fue encontrado amarrado y sin vida dentro de una aparente iglesia en San Sebastián, habría intentado previamente robar en una pizzería minutos antes.

Así lo confirmaron fuentes judiciales a Diario Extra, que indicaron que el sujeto, quien iba acompañado de otra persona, previamente al llegar al techo de la iglesia, fue divisado en la pizzería.

Posteriormente, los hombres habrían caído del techo, momento cuando varias personas que estaban en el inmueble atraparon a uno y lo golpearon hasta matarlo.

Las autoridades encontraron a este hombre, de apellido Bustillo de 35 años, amarrado de manos y pies.

Las autoridades judiciales indicaron que el fallecido presentaba también una herida por un arma blanca.

El caso no se mantiene investigación para esclarecer los hechos. De momento no hay personas detenidas.