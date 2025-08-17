Un hombre de apellido González, de 40 años, fue asesinado la noche del sábado en Río Azul de La Unión, San José.

El hecho ocurrió pasadas las 7:00 p.m., cuando la víctima se encontraba en vía pública acompañado de otra persona.

El Tribunal Supremo de Elecciones confirmó que González era padre de cinco hijos, cuyas edades oscilan entre los 11 y los 21 años.

Lea: Homicidio en vía pública: Hombre muere tras balazo en la cara

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el fallecido presentaba una herida por proyectil de arma de fuego en el rostro.

El ataque se registró en calle Lisanía, en el sector de Quebradas de Río Azul. Hasta ahora, se desconoce el motivo de la agresión y la identidad de los responsables.

Agentes judiciales de la delegación de La Unión atendieron la escena, realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron varios indicios balísticos. El cadáver fue remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

El caso continúa en investigación con el fin de esclarecer la dinámica del homicidio, identificar a los sospechosos y determinar el móvil.

Según datos de la Policía Judicial, hasta el 13 de agosto el país contabilizaba 543 homicidios, ocho más que en el mismo periodo del año anterior. En la provincia de Cartago, donde ocurrió este crimen, se habían registrado 37 asesinatos.